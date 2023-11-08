Перша леді України відкрила українську книжкову поличку в бібліотеці ЮНЕСКО

Перша леді України Олена Зеленська у межах свого проєкту «Українська книжкова поличка» передала бібліотеці ЮНЕСКО українські сучасні видання. Захід відбувся за участю генеральної директорки ЮНЕСКО Одрі Азулє.

180 українських поличок, відкриті вже в 42 країнах світу, налічують 45 тисяч книжок.

«Проєкт не лише зберігає наше слово, а й підсилює його, щоб про українців знали не тільки з новин, а й з глибоких якісних текстів, досліджень, творів. Можливо, фізично культура не може зупинити ракети. Але поки в народу є його мова, його література, його правдива історія, відображена в цій літературі, його мистецтво й звичаї, цей народ вистоїть. Ми вже це робимо», – наголосила перша леді.

Олена Зеленська та Одрі Азулє разом познайомилися з французьким стритарт-художника Крістіаном Гуемі та оглянули фреску, присвячену Україні, яку художник створював протягом дня. Фреска, виконана в жовто-блакитних кольорах, зображує українську дівчину.

Довідка. Крістіан Гуемі – паризький стритарт-художник, більш відомий як C215. У квітні й травні 2022 року відвідав Львів, Київ, Гостомель та Бучу і створив у цих містах серію графіті на зруйнованих унаслідок російського вторгнення будівлях.