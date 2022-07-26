Перша леді в інтерв’ю журналу Vogue розповіла про спротив України російському вторгненню

Перша леді України Олена Зеленська дала інтерв’ю виданню Vogue. Дружина Президента розповіла про український спротив російському вторгненню та свою роботу й життя в цей час.

«Після Бучі ми зрозуміли, що це війна, щоб усіх нас знищити», – сказала вона.

Дружина Президента зазначила, що мішенню для Росії є кожен житель країни.

Перша леді також розповіла про свою роботу щодо допомоги співвітчизникам в Україні та за її межами й про Національну програму психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, яка покликана відновити психіку тих, хто постраждав від нелюдських дій нападника.

Крім того, Олена Зеленська поділилася подробицями свого нещодавнього візиту до США, де, виступаючи в Конгресі, попросила для України зброю, а саме – системи ППО для захисту українських міст від регулярних російських обстрілів.

Світлини Олени Зеленської для Vogue зробила американська фотограф Енні Лейбовіц.

Щомісячний журнал Vogue заснований у США в 1892 році і є найвпливовішим модним виданням світу. Водночас він відомий також численними аналітичними матеріалами на соціально-політичну тематику.