Перший Саміт миру для України стане платформою, що розпочне майбутній мирний процес

15–16 червня на виконання січневої домовленості між Президентом України Володимиром Зеленським і Президенткою Швейцарії Віолою Амхерд відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення сторони обрали Бюргеншток, розташований неподалік швейцарського міста Люцерн.

Організація Саміту є результатом скоординованих зусиль української та швейцарської сторін. У ньому візьмуть участь лідери країн та голови урядів з усіх континентів. Засади роботи цього заходу було вироблено та погоджено під час низки міжнародних зустрічей радників із національної безпеки, ініційованих Офісом Президента для опрацювання Української формули миру.

Саміт стане платформою для діалогу щодо шляхів досягнення всеохопного, справедливого й тривалого миру для України згідно зі Статутом ООН та нормами міжнародного права. Повагу до цих принципів засвідчили всі запрошені до участі в заході.

Саміт присвячено розробці рамок для досягнення цієї мети, щоб стимулювати майбутній мирний процес.