Під час відкриття нової експозиції Національного музею «Чорнобиль» Президент заслухав доповідь керівника МВС щодо робіт із ліквідації наслідків російського удару по конфайнменту ЧАЕС

З нагоди сорокових роковин Чорнобильської катастрофи Президент України Володимир Зеленський разом із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі взяли участь у відкритті нової постійної експозиції Національного музею «Чорнобиль»: «Чорнобиль: люди і сенси».

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів Главі держави, які роботи з ліквідації наслідків російського удару по конфайнменту ЧАЕС 14 лютого 2025 року вже проведені. Він також поінформував про подальші необхідні кроки та важливість підтримки з боку міжнародних партнерів.

«Ми об'єднували наших партнерів – тих, хто допомагав. Велика кількість країн будувала саркофаг. І ми підключали партнерів знову все це відбудовувати, якомога швидше. Партнери доєднувалися, але досі всі ці ризики існують, безумовно. Тому що війна не закінчилася», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський і Рафаель Гроссі обговорили, які зусилля та ресурси потрібні для повноцінного відновлення конфайнменту. Саме цьому, а також окупації ЧАЕС під час повномасштабного російського вторгнення в Україну присвячена одна з частин експозиції.

Генеральна директорка музею Віталіна Мартиновська доповіла Главі держави, що загалом експозиція складається з близько 23 тис. предметів, пов'язаних із будівництвом та експлуатацією Чорнобильської АЕС, аварією на станції, ліквідацією техногенної катастрофи, створенням Зони відчуження, зведенням об'єкту «Укриття», життям у місті Прип'яті та особистими речами ліквідаторів.

Довідка. У ніч на 14 лютого 2025 року Росія завдала цілеспрямованого удару дроном по Арці Нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській АЕС. Внаслідок атаки були пошкоджені зовнішня та внутрішня оболонки Арки, а також обладнання системи основних кранів.

За попередніми оцінками, для повного відновлення функціональності конфайнменту необхідно понад 500 млн євро. Уже затверджена початкова програма підтримки, а ЄБРР та партнери почали мобілізацію необхідних ресурсів.