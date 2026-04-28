Є рішення для того, щоб у нашої держави, у нашої оборони був достатній фінансовий ресурс – звернення Президента
Є рішення для того, щоб у нашої держави, у нашої оборони був достатній фінансовий ресурс – звернення Президента

Участь Президента України в заходах з нагоди 40-х роковин аварії на Чорнобильській АЕС
Під час відкриття нової експозиції Національного музею «Чорнобиль» Президент заслухав доповідь керівника МВС щодо робіт із ліквідації наслідків російського удару по конфайнменту ЧАЕС

26 квітня 2026 року - 16:30

З нагоди сорокових роковин Чорнобильської катастрофи Президент України Володимир Зеленський разом із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі взяли участь у відкритті нової постійної експозиції Національного музею «Чорнобиль»: «Чорнобиль: люди і сенси». 

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів Главі держави, які роботи з ліквідації наслідків російського удару по конфайнменту ЧАЕС 14 лютого 2025 року вже проведені. Він також поінформував про подальші необхідні кроки та важливість підтримки з боку міжнародних партнерів.

«Ми об'єднували наших партнерів – тих, хто допомагав. Велика кількість країн будувала саркофаг. І ми підключали партнерів знову все це відбудовувати, якомога швидше. Партнери доєднувалися, але досі всі ці ризики існують, безумовно. Тому що війна не закінчилася», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський і Рафаель Гроссі обговорили, які зусилля та ресурси потрібні для повноцінного відновлення конфайнменту. Саме цьому, а також окупації ЧАЕС під час повномасштабного російського вторгнення в Україну присвячена одна з частин експозиції.

Генеральна директорка музею Віталіна Мартиновська доповіла Главі держави, що загалом експозиція складається з близько 23 тис. предметів, пов'язаних із будівництвом та експлуатацією Чорнобильської АЕС, аварією на станції, ліквідацією техногенної катастрофи, створенням Зони відчуження, зведенням об'єкту «Укриття», життям у місті Прип'яті та особистими речами ліквідаторів.

Довідка. У ніч на 14 лютого 2025 року Росія завдала цілеспрямованого удару дроном по Арці Нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській АЕС. Внаслідок атаки були пошкоджені зовнішня та внутрішня оболонки Арки, а також обладнання системи основних кранів.

За попередніми оцінками, для повного відновлення функціональності конфайнменту необхідно понад 500 млн євро. Уже затверджена початкова програма підтримки, а ЄБРР та партнери почали мобілізацію необхідних ресурсів.

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у Міжнародній Чорнобильській конференції з питань відновлення та ядерної безпеки, 26 квітня 2026 року.
