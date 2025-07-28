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Підтримка євроінтеграційного шляху України та відкриття переговорних кластерів: Президент провів розмову з Прем’єр-міністеркою Данії

29 липня 2025 року - 16:52

Підтримка євроінтеграційного шляху України та відкриття переговорних кластерів: Президент провів розмову з Прем’єр-міністеркою Данії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Глава держави подякував Данії за сильну та відчутну підтримку України, яка зміцнює обороноздатність держави й допомагає українцям.

Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен обговорили європейську інтеграцію України та необхідність відкриття першого переговорного кластера. Протягом головування Данії в Раді ЄС у цьому півріччі важливо максимально використати час для реалізації всіх необхідних рішень.

Президент наголосив: зі свого боку Україна робить усе, щоб виконувати зобов’язання перед Євросоюзом. Глава держави підкреслив, що його законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів, уже зареєстрований у Верховній Раді. Метте Фредеріксен запевнила, що Данія його підтримує. У лідерів однакова позиція: важливо, щоб парламент проголосував за законопроєкт невідкладно, уже цього тижня.

Крім того, Президент і Прем’єр-міністерка узгодили наступні контакти: двосторонні і в межах ширших міжнародних форматів.

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