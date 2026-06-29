Подальша підтримка України, додаткові внески в PURL і дипломатична робота заради миру: Президент зустрівся з радником з питань національної безпеки Прем’єр-міністра Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із радником з питань національної безпеки Прем’єр-міністра Великої Британії Джонатаном Пауеллом.

Глава держави подякував Великій Британії за підтримку України та Українського народу.

«Ми дуже вдячні за рішення, яке було ухвалене цими днями щодо нового пакета підтримки. Не лише військова підтримка, а, наскільки зрозумів, команди говорили про деякі майбутні кроки щодо PURL. Ми були б вдячні, якби це було підтримано Сполученим Королівством», – зазначив Президент.

На міжнародній Конференції з питань відновлення України, яка відбулася в Гданську, Велика Британія оголосила про виділення пакета підтримки на майже 290 мільйонів фунтів стерлінгів.

Джонатан Пауелл відзначив успіхи України на фронті та результати українських мідлстрайків і дипстрайків. Під час зустрічі обговорили ситуацію на полі бою, на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Криму, та в Росії – дефіцит пального й зміну настроїв населення.

Радник із питань національної безпеки поінформував про свої особисті та Великої Британії загалом контакти із союзниками.

Також ішлося про двосторонні й багатосторонні міжнародні заходи на найближчий час, серед яких – підготовка до саміту НАТО в Анкарі. Президент розповів про дипломатичну роботу для досягнення миру. Сторони обговорили потенційні шляхи для активізації процесу та можливі формати перемовин.