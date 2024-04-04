Посилення ППО для Харківщини, Сумщини, південних регіонів – це нагальна потреба – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Провів Ставку – передусім щодо виробництва та постачання дронів і РЕБ на цей рік. Був детальний звіт щодо контрактів, усе максимально конкретно – жодних порожніх слів, тільки чіткі письмові домовленості з виробниками, чітке фінансування, чіткі терміни постачання. Справді добре попрацювали всі, хто відповідальний за цей напрям. І щодо дронів – усіх видів – та РЕБ ми будемо міцніші. Аналогічне завдання поставив щодо ракетної програми, як щодо дронів і РЕБ, – усе до деталей опрацювати, щоб Сили оборони України могли розраховувати на надійну й зростаючу ракетну опору наших дій.

Також на Ставці був іще один детальний звіт – Головкома – щодо всіх тих точок на фронті, де російська армія розраховувала мати успіх зараз. Вдалося стабілізувати наші позиції. Головком доповів щодо наших дій, які не дають окупанту просуватись. І в умовах дефіциту снарядів, суттєвого сповільнення у постачанні такі результати справді дуже хороші.

Я вдячний усім солдатам і командирам, які забезпечують результат на полі бою. Стійкість кожного – це стійкість усієї нашої України.

Окремо була перша доповідь нового керівника Служби зовнішньої розвідки генерала Іващенка щодо конкретних дій на посаді, конкретної роботи СЗР. Затвердив заплановане.

Звичайно, протягом дня були необхідні доповіді щодо ситуації в областях. Особлива увага – Харкову, наслідкам російських ударів по місту. Сьогодні через удар «шахедів» по звичайній житловій забудові, на жаль, чотири людини загинули, із них троє – рятувальники нашої ДСНС України. Хлопці прибули на виклик після першого удару, і відбулося друге влучання. Підла російська тактика. Мої співчуття всім рідним і близьким.

Говорив сьогодні з військовими щодо того, як дати більше захисту Харкову – саме з погляду ППО. Таке ж завдання в усіх наших дипломатів. Посилення ППО для Харкова, усієї Харківщини, Сумщини, південних регіонів – це абсолютно нагальна потреба. І я дякую кожній країні, кожному лідеру, які зараз у комунікації з нами шукають можливості допомоги. Це абсолютно неприйнятно, що стільки країн світу досі думають, як протидіяти терору, хоча не вистачає лише кількох політичних рішень – кількох систем ППО, які могли б принципово змінити ситуацію. Продовжимо роботу з партнерами.

Ще одне.

Я хочу відзначити воїнів, які проявили себе цими днями найбільш ефективно на передовій. 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, 66-й артилерійський дивізіон 406-ї окремої артилерійської бригади, 35-та окрема бригада морської піхоти та 126-та окрема бригада Сил територіальної оборони. Дякую всім вам, воїни! І особлива вдячність сьогодні – воїнам Центру спецпризначення «Омега». Це один із найбільш ефективних у боях та найбільш досвідчених підрозділів нашої Національної гвардії України. Саме в цей день 21 рік тому «Омега» була заснована, і в час цієї війни хлопці проявляють максимальну боєздатність. 11 воїнів «Омеги» заслужили звання Герой України, із них вісім посмертно.

Слава всім, хто б’ється заради України! Усім, хто захищає й рятує життя наших людей! І хай буде вічною та світлою пам’ять усіх українців і українок, які віддали своє життя заради нашої держави й народу!

Слава Україні!