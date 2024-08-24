Потреби на фронті, захист неба та подальша підтримка: Володимир Зеленський провів зустрічі з Президентом Польщі та Прем’єр-міністеркою Литви

Президент Володимир Зеленський провів зустрічі з Президентом Польщі Анджеєм Дудою та Прем’єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте, які в День Незалежності України приїхали до нашої країни з візитом.

На початку спільної пресконференції Глава держави повідомив, що 115 українських воїнів повернулися додому. Це солдати-строковики, які перебували в російському полоні з 2022 року.

Володимир Зеленський зазначив, що під час зустрічей поінформував лідерів про ситуацію на фронті та наголосив на необхідності підтримувати темпи постачання погоджених пакетів оборонної підтримки.

Також обговорили необхідні дії для захисту українського неба від російських ударів.

«Дуже важливо, щоб держави нашого регіону однаково сприймали російську терористичну загрозу та, відповідно, нарощували взаємодію для збиття російських ракет і дронів. Що більше буде такої нашої взаємодії, то швидше в Москві усвідомлять безнадійність їхніх терористичних тактик», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський розповів, що Україна нарощує можливості оборонно-промислового комплексу та потребує посилення співпраці з партнерами для спільного виробництва зброї.

«Кожне таке рішення щодо фінансування виробництва в Україні, щодо розвитку виробництв, буде додавати необхідної сили всім нам і робити невідворотним справедливий мир для України та всієї Європи», – сказав він.

Глава держави закликав партнерів України спонукати союзників зняти обмеження на застосування далекобійної зброї.

Президент Республіки Польща Анджей Дуда привітав Україну з 33-ю річницею незалежності та запевнив у тому, що Польща й надалі допомагатиме нашій державі: надаватиме політичну, військову та іншу необхідну підтримку, навчатиме українських воїнів, медиків і рятувальників.

«Ми не маємо жодних сумнівів, що нашим обов’язком як співгромадян цієї частини Європи є підтримка України на шляху до ЄС. Тому, пане Президенте, підтримуємо й будемо підтримувати на шляху до Європейського Союзу та НАТО», – зазначив Анджей Дуда.

Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте наголосила на важливості перемоги України у війні та розповіла про нещодавній пакет допомоги для нашої країни, який містить 10 систем ППО ближнього радіуса дії, 30 ракет, протидронове та інше спорядження, озброєння й боєприпаси. Крім того, до кінця осені Литва сподівається надати понад 5 тисяч дронів власного виробництва.

«Наш обов’язок – допомогти Україні відновитися, але єдиний справжній спосіб фінансувати ці зусилля – це змусити агресора заплатити. Литва не втомиться повторювати, що всі російські активи, які були заморожені та знерухомлені в межах наших санкцій, мають бути спрямовані до України. Ми повинні продовжувати посилювати санкції проти Росії та її поплічників», – підсумувала Інгріда Шимоніте.