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Участь Президента України у ХХ щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії

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Потребуємо дозволу на застосування далекобійної зброї; сподіваюся, що американський політикум чітко це розуміє – Президент під час зустрічі з Майком Помпео

13 вересня 2024 року - 17:49

Потребуємо дозволу на застосування далекобійної зброї; сподіваюся, що американський політикум чітко це розуміє – Президент під час зустрічі з Майком Помпео

Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з колишнім державним секретарем США Майком Помпео. 

Глава держави подякував Адміністрації Президента Сполучених Штатів, Конгресу та всьому американському народові за безпрецедентну військову та фінансову підтримку України. 

«Завдяки підтримці США та допомозі у зміцненні міжнародної коаліції ми досягаємо успіхів на полі бою. Але потребуємо дозволу на застосування далекобійної зброї. Сподіваюся, що американський політикум чітко це розуміє й відповідне рішення буде ухвалене», – сказав Володимир Зеленський. 

Він відзначив важливість збільшення військової допомоги та спільного розвитку оборонних технологій, а також посилення санкційного тиску на Росію та її союзників – Іран і Північну Корею.

Під час зустрічі сторони обговорили реалізацію Формули миру та підготовку до другого Саміту миру.

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Участь Президента України у ХХ щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії

13 вересня 2024 року - 15:25
Президент України під час виступу на відкритті ХХ щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії, 13 вересня 2024 року.
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