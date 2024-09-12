Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з колишнім державним секретарем США Майком Помпео.

Глава держави подякував Адміністрації Президента Сполучених Штатів, Конгресу та всьому американському народові за безпрецедентну військову та фінансову підтримку України.

«Завдяки підтримці США та допомозі у зміцненні міжнародної коаліції ми досягаємо успіхів на полі бою. Але потребуємо дозволу на застосування далекобійної зброї. Сподіваюся, що американський політикум чітко це розуміє й відповідне рішення буде ухвалене», – сказав Володимир Зеленський.

Він відзначив важливість збільшення військової допомоги та спільного розвитку оборонних технологій, а також посилення санкційного тиску на Росію та її союзників – Іран і Північну Корею.

Під час зустрічі сторони обговорили реалізацію Формули миру та підготовку до другого Саміту миру.