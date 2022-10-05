Повернення прапора України на деокуповані території означає, що спокійне й соціально забезпечене життя знову стає можливим – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Провів сьогодні засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Основний пункт порядку денного – це наш рух до звільнення всієї української землі та все те, що необхідно для реалізації нашої оборонної операції. Постачання зброї та боєприпасів, взаємодія з партнерами, матеріальне забезпечення, протидія новим видам озброєння, яке є в окупантів...

Звичайно, не можу розголошувати конкретні питання, які обговорювалися Ставкою. Але більшість доповідей, прийняті звіти й затверджені плани точно порадують українців. І точно засмутять окупантів.

Бо за все їхнє зло вони відповідатимуть. Відповідатимуть перед нашою зброєю, перед українським судом і перед міжнародним правом. Ніхто з них від цього не втече.

До речі, хочу сьогодні відзначити особовий склад оперативно-стратегічного угруповання «Олександрія» за створення умов для успішного наступу, за планування й підготовку активних дій на Херсонщині. Саме тих наших дій, які вже дають відчутний результат. А буде й більше.

Тільки за цю добу на Херсонщині від псевдореферендуму було звільнено й стабілізовано такі населені пункти, як Нововоскресенське, Новогригорівка і Петропавлівка. Рух триває.

Також я хочу відзначити воїнів наших Повітряних сил, яким сьогодні вдалося збити шість безпілотників іранського виробництва, що їх окупанти намагалися використати проти наших міст. Три безпілотники були збиті зенітниками 302-го зенітного ракетного Харківського полку, а ще три збили наші льотчики-винищувачі з 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації. Я дякую за влучність, хлопці!

А зараз скажу окупантам.

Даже если вы еще где-то в мире найдете какое-то другое оружие с таким же «естественным» для вашего «русского мира» названием, как эти вот иранские «Шахиды», которыми вы пытаетесь бомбить такие наши города, как например Белая Церковь... Это все равно уже ничем вам не поможет. Вы уже проиграли.

Проиграли потому, что даже сейчас, на 224-й день полномасштабной войны, вам приходится объяснять своему обществу, зачем все это нужно: эта война, лживая мобилизация и самоуничтожение всех перспектив вашего народа.

Когда люди чувствуют свою правоту и находятся на своей собственной земле, они сами все знают. Им не нужны навязчивые лекции по «альтернативной истории» и сеансы политинформации каждый день – то на встрече с учителями, то на совещании о ходе сезонных полевых работ.

Украинцы знают, за что воюют. И все больше и больше граждан России осознают, что они должны погибнуть просто потому, что один человек не хочет прекратить войну.

Очевидно, кто победит.

Сьогодні в Лимані, Святогірську і Яровій Донецької області додалася ще одна ознака повернення нормального життя – ми відновили там виплату пенсій. Видаємо й продуктові набори, гуманітарну допомогу. Повернення українського прапора означає, що й для Донбасу, і для всіх інших територій, які були тимчасово окуповані Росією, знову стає можливим спокійне й соціально забезпечене життя.

Ми маємо сьогодні й кілька подій, які дуже вагомо підтверджують віру світу в майбутнє України, довіру світу до нашої міцності.

По-перше, починаємо приєднання України до Організації економічного співробітництва та розвитку. Це одна з найпрестижніших глобальних організацій, вона обʼєднує 38 найсильніших держав. Це демократії, це ринкові економіки, це більшість економічного потенціалу світу. Від Австрії до Японії, від Сполучених Штатів Америки до Південної Кореї, від Канади до Туреччини. Україна буде серед них і в цьому форматі.

Ми подали нашу заявку на вступ, вона підтримана Організацією. Україна отримала спеціальний статус країни, що приєднується. І всі необхідні умови для повноправного членства ми виконаємо.

А вже цьогоріч у Києві запрацює регіональний офіс Організації. Для нас це означатиме ще одну потужну лінію економічної, технологічної та ціннісної співпраці з глобальною спільнотою.

Друга подія: разом з нашими друзями – Іспанією та Португалією – подаємо заявку на проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року.

Це наша спільна заявка. Шанс на її задоволення доволі високий. І справа не тільки в тому, що наші країни відповідають критеріям, яких необхідно дотримуватися, щоб здобути право на проведення чемпіонату. Справа ще й у тому, що буде дуже символічним, коли три країни Європейського Союзу: Іспанія, Португалія та Україна, – зможуть разом провести чемпіонат світу.

Говорив сьогодні з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Дуже позитивна бесіда. Подякував йому за підтримку. Скоординували наші найближчі спільні кроки та взаємодію.

Вдень провів дуже предметну нараду щодо нашої підготовки до зимового сезону.

Ми повністю усвідомлюємо всі ризики. І знаємо, що окупанти теж... готуються до зими.

На всіх рівнях влади опрацьовуються сценарії, щоб захистити людей. Ми говоримо чесно: зима буде складною. Але, щоб її пройти, ми накопичуємо газ, вугілля та все інше, що необхідно. Ми працюємо для того, щоб підготуватися.

І важливо, щоб так само підготовленими до цього періоду підійшли наші партнери.

Що більше ми разом зробимо зараз для того, щоб наблизити мир, що більше буде нашої співпраці й тиску на Росію, то безпечнішим може бути для нас усіх у Європі цей зимовий період.

Зокрема й про це говоритиму завтра у своєму виступі на першому саміті Європейської політичної спільноти, який відбудеться в Празі.

Окрім того, завтра ж спілкуватимуся з представниками одного з найбільш поважних think tanks англомовного світу – Інституту Лоуї в Австралії.

Будуть і інші дипломатичні активності.

Я дякую всім, хто воює й працює заради нашої перемоги!

Я дякую всім, хто допомагає Україні й тисне на Росію заради миру!

Обов’язково переможемо.

Слава Україні!