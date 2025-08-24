Президент обговорив із начальником Штабу оборони Великої Британії та його наступником подальшу підтримку України

Президент Володимир Зеленський зустрівся з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Ентоні Радакіном, який іде з посади, і його наступником, головним маршалом авіації Річардом Найтоном.

«Ми дуже вдячні вам, вашій країні, вашому уряду й народу за те, що ви так посилювали нас із самого початку цієї війни. Ми вдячні Кіру, Прем'єр-міністру, за таку активну участь у цьому процесі й у коаліції охочих, а також за підтримку», – зазначив Глава держави.

Під час зустрічі обговорили ситуацію на фронті й дипломатичні зусилля для закінчення війни та досягнення реального і стійкого миру.

Окремо йшлося про роботу радників із питань нацбезпеки над гарантіями безпеки для України та напрацювання в межах коаліції охочих. Ентоні Радакін повідомив про роботу, яка здійснюється на рівні головнокомандувачів і начальників штабів оборони країн-партнерів, і про свої відповідні зустрічі у Вашингтоні. Президент наголосив, що потрібно максимально збільшити темп роботи й забезпечити чіткість і ясність усього, що стосується гарантій безпеки, зокрема військово-політичної складової.

Володимир Зеленський, Ентоні Радакін і Річард Найтон детально обговорили потреби українських військових і постачання необхідного озброєння. Окрема увага – фінансуванню українського виробництва дронів, посиленню української армії, розробці спільних проєктів та тренувальним місіям.

«Наша підтримка вас та України не прив’язана до конкретних осіб, а визначається волею нації. Тож Річард і надалі забезпечуватиме той самий рівень підтримки, якого ви очікуєте», – зазначив Ентоні Радакін.