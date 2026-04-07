Президент прийняв вірчі грамоти від послів Алжиру, Філіппін, Австралії та Молдови

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів іноземних держав: Алжиру – Ахмеда Уаіла, Філіппін – Алана Денієги, Австралії – Джеффа Бована, Молдови – Віктора Кіріле.

Глава держави привітав послів із початком дипломатичної місії в нашій країні й подякував за підтримку України та її незалежності.

«Обговорили війну Росії проти України й захист наших людей та ситуацію на Близькому Сході і в регіоні Затоки. Партнери відзначають важливість нашої безпекової місії та співпраці з країнами, що зараз під ударами іранського режиму. Наша мета абсолютно чітка: маємо всюди додавати безпеки й робити все можливе, щоб закінчити війну та гарантувати надійний захист», – зазначив Президент.

Окремо з послом Алжиру говорили про поглиблення партнерства. Україна зацікавлена в тому, щоб розширювати співпрацю в енергетичній сфері. Також приділили увагу важливій ролі нашої країни в гарантуванні продовольчої безпеки для Алжиру.

«Раді вітати вас в Україні. Ми маємо вагомий товарообіг між нашими країнами за 2025 рік, навіть під час війни. І хочемо, щоб цей рівень збільшувався», – зазначив Президент під час розмови з Ахмедом Уаілом.

Послу Філіппін Глава держави подякував за принципову позицію його країни щодо підтримки України в боротьбі проти російської агресії.

«Найкращі побажання вашому Президенту. Я пам’ятаю свою зустріч із ним у 2024 році й наш візит до вашої чудової країни. У нас була дуже хороша розмова. І ми готові вітати його в Україні», – сказав Володимир Зеленський.

Алан Денієга відзначив символізм того, що вручення вірчих грамот відбулося в 34-ту річницю встановлення дипломатичних відносин між країнами.

Під час зустрічі з послом Австралії Глава держави подякував австралійському уряду й народу за підтримку України від самого початку повномасштабної війни.

«Сподіваюся, що ми й надалі можемо на це розраховувати. Зокрема, на вашу військову допомогу. Вдячні за рішення щодо програми PURL, яка дуже важлива для захисту нашого неба, особливо протягом такої складної зими, як у нас була», – додав Володимир Зеленський.

З послом Молдови обговорили ключові пріоритети двосторонньої співпраці, євроінтеграцію України та Молдови і взаємну підтримку на цьому шляху.

Віктор Кіріле зазначив, що на своїй посаді робитиме все для ще більшого зміцнення добросусідських відносин між країнами. Посол Молдови наголосив, що Україна є стратегічним партнером для його держави.

«Дякую, що ви так високо оцінили роль України в безпеці та незалежності Молдови. І, звичайно, дуже важливий рух наших країн до Європейського Союзу. Сьогодні найважливіше – залишатися разом у час різних викликів», – наголосив Володимир Зеленський.