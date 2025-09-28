Президент:

Особливо важливо, щоб санкції болісно вдарили по російській торгівлі енергоресурсами, по всій інфраструктурі танкерного флоту Росії – звернення Президента
Особливо важливо, щоб санкції болісно вдарили по російській торгівлі енергоресурсами, по всій інфраструктурі танкерного флоту Росії – звернення Президента

28 вересня 2025 року - 20:19

28 вересня 2025 року - 20:19

ностанні новини

Президент привітав Маю Санду з перемогою проєвропейських сил на парламентських виборах у Молдові

29 вересня 2025 року - 13:34

Особливо важливо, щоб санкції болісно вдарили по російській торгівлі енергоресурсами, по всій інфраструктурі танкерного флоту Росії – звернення Президента

28 вересня 2025 року - 20:16

Членство в Євросоюзі є невід’ємним елементом гарантій безпеки для України – Ігор Жовква

28 вересня 2025 року - 10:56

Путін бреше лідерам, які з ним досі ще розмовляють, коли каже, що окупаційний контингент досягає якихось там їхніх цілей – звернення Президента

26 вересня 2025 року - 20:41

фФотогалерея
Робочий візит Президента й першої леді до США для участі в заходах із нагоди 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
Робочий візит Президента й першої леді до США для участі в заходах із нагоди 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

23 вересня 2025 року - 03:47

23 вересня 2025 року - 03:47

Президент привітав Маю Санду з перемогою проєвропейських сил на парламентських виборах у Молдові

29 вересня 2025 року - 13:34

29 вересня 2025 року - 13:34

Президент привітав Маю Санду з перемогою проєвропейських сил на парламентських виборах у Молдові

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президенткою Молдови Маєю Санду.

Глава держави привітав Маю Санду з важливою перемогою проєвропейських сил на парламентських виборах і побажав подальших успіхів.

Володимир Зеленський наголосив, що ці вибори показали: російська дестабілізаційна активність програє, а Молдова у Європі – виграє. Президент зауважив: важливо, що Молдова була ефективною в захисті від загроз разом з усіма, хто допомагав.

На виборах перемогла ідея Європи – ідея нормального та стабільного національного розвитку. Підривна діяльність Росії не поширюватиметься далі у Європу. Росії не вдалося дестабілізувати Молдову попри величезні ресурси, які РФ витратила на те, щоб підірвати ситуацію та корумпувати всіх. 

Президент зазначив, що Україна завжди підтримує Молдову та сподівається на подальший розвиток співпраці. Україна й Молдова спільно долають виклики та будують майбутнє, у якому обидва народи матимуть безпекову, економічну та соціальну перспективу.

