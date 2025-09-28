Президент привітав Маю Санду з перемогою проєвропейських сил на парламентських виборах у Молдові

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президенткою Молдови Маєю Санду.

Глава держави привітав Маю Санду з важливою перемогою проєвропейських сил на парламентських виборах і побажав подальших успіхів.

Володимир Зеленський наголосив, що ці вибори показали: російська дестабілізаційна активність програє, а Молдова у Європі – виграє. Президент зауважив: важливо, що Молдова була ефективною в захисті від загроз разом з усіма, хто допомагав.

На виборах перемогла ідея Європи – ідея нормального та стабільного національного розвитку. Підривна діяльність Росії не поширюватиметься далі у Європу. Росії не вдалося дестабілізувати Молдову попри величезні ресурси, які РФ витратила на те, щоб підірвати ситуацію та корумпувати всіх.

Президент зазначив, що Україна завжди підтримує Молдову та сподівається на подальший розвиток співпраці. Україна й Молдова спільно долають виклики та будують майбутнє, у якому обидва народи матимуть безпекову, економічну та соціальну перспективу.