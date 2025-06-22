Президент привітав воїнів Центру спеціальних операцій «А» СБУ з 31-ю річницею створення підрозділу та відзначив їх державними нагородами

Спецпризначенці Служби безпеки стабільно – у трійці найбільш результативних підрозділів Сил оборони та безпеки України за обсягами знищеної техніки та живої сили ворога. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з воїнами Центру спеціальних операцій «А» СБУ.

Президент привітав захисників із 31-ю річницею створення підрозділу та відзначив їх державними нагородами за участь у боях для захисту України.

Володимир Зеленський наголосив, що з початку повномасштабного російського вторгнення воїни Центру спеціальних операцій «А» СБУ знищили російську військову техніку на суму понад 5,5 млрд дол.: ворожі танки, бойові машини, системи РЕБ та інше обладнання. Глава держави акцентував, що це без урахування результатів операції «Павутина».

«Спецпризначенці Служби безпеки стабільно – у трійці найбільш результативних підрозділів Сил оборони та безпеки України за обсягами знищеної техніки та ворога. Це завжди відчутно. Я дякую вам за все, що ви робите для всіх нас, для України, для незалежності нашої держави», – зазначив Президент.

Пам’ять усіх воїнів, які віддали свої життя в боях заради України, вшанували хвилиною мовчання.

Володимир Зеленський відзначив захисників орденами «Золота Зірка» Героя України, «Хрестом бойових заслуг», орденами «За заслуги» ІІІ ступеня, Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІІІ ступеня, Данила Галицького та медалями «За військову службу Україні».