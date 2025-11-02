Президент:

2 листопада 2025 року - 19:40

3 листопада 2025 року - 16:38

Президент відзначив «Хрестом бойових заслуг» двох захисників із тероборони ЗСУ, які 165 діб безперервно перебували на одній із позицій на фронті

3 листопада 2025 року - 13:52

Є хороший результат для нашої ППО – Україна має тепер більше «петріотів» – звернення Президента

2 листопада 2025 року - 19:38

Доручив уряду сформувати достатньо значимий пакет програм, які запрацюють уже в грудні, – зимову підтримку – звернення Президента

1 листопада 2025 року - 15:57

3 листопада 2025 року - 16:37

Президент привітав воїнів інженерних військ із професійним святом і відзначив їх державними нагородами

3 листопада 2025 року - 16:38

Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів інженерних військ із професійним святом і відзначив їх державними нагородами.

«Підрозділи інженерних військ роблять те, що додає сил і можливостей багатьом іншим нашим воїнам. Це й переправи, це й мінування від ворога, і очищення нашої землі від російських мінних загороджень, і облаштування наших позицій», – наголосив Глава держави.

Президент зазначив, що інженерні підрозділи одними з перших приходять на поле бою, і героїчні операції та всі активні дії були б неможливими без українських військових інженерів.

Володимир Зеленський подякував усім, хто виконує бойові завдання, і закликав пам’ятати полеглих воїнів. Загиблих захисників і захисниць ушанували хвилиною мовчання.

Глава держави вручив відзнаку «Хрест бойових заслуг» молодшому сержанту Сергію Болкуну, який виконував бойові завдання на Сумщині та брав участь у Курській операції. Неодноразово потрапляв під ворожі обстріли. На чолі групи розмінування виявив і знешкодив понад 70 протитанкових і протипіхотних вибухових пристроїв. У травні цього року внаслідок підриву на протипіхотній міні зазнав важкого поранення, але після лікування повернувся на фронт і продовжує виконувати завдання.

Президент також відзначив воїнів інженерних військ орденами «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів.

Президент відзначив державними нагородами воїнів інженерних військ

3 листопада 2025 року - 16:37
