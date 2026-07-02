Президент провів координаційну нараду щодо безпекових питань Південного регіону

На Одещині Президент України Володимир Зеленський провів нараду з Командуванням Військово-Морських сил Збройних Сил України щодо безпекових питань у регіоні.

Участь у нараді взяли Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа, заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса, начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак та голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Олексій Неїжпапа доповів Главі держави про загальну ситуацію, зокрема про постійні російські атаки з повітря «шахедами» й ракетами та протидію їм. Також командувач ВМС ЗСУ поінформував про готовність протистояти загрозам ворога в морі.

Особливу увагу приділили українським дипстрайкам, посиленню системами звʼязку, протимінному захисту та підготовці й забезпеченню воїнів морської піхоти.

Крім того, ішлося про роботу з посилення оборонних спроможностей безпілотними засобами та авіацією. Зокрема, обговорили збільшення кількості гелікоптерів для посилення протиповітряної оборони в регіоні для протидії дронам.

Детально обговорили завершення будівництва та оснащення українських протичовнових корветів типу «Ада» «Гетьман Іван Мазепа» та «Гетьман Іван Виговський», які будує Туреччина для України.

Президенту продемонстрували технічні ударні спроможності Військово-Морських сил ЗСУ, зокрема ракетні комплекси «Нептун» і «Гарпун», новітні безпілотники та торпеди. Під час наради визначили потреби для ще більшого посилення бойових спроможностей ВМС.