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Президент провів нараду щодо стратегії розвитку Повітряних сил та призначив командувача ПС

3 серпня 2025 року - 16:05

Президент провів нараду щодо стратегії розвитку Повітряних сил та призначив командувача ПС

У День Повітряних сил ЗСУ Президент України Володимир Зеленський провів нараду з командуванням ПС і керівництвом Міністерства оборони та призначив командувачем Повітряних сил генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка.

Глава держави привітав присутніх зі святом та подякував за щоденний захист українського неба.

«Сьогодні наші люди мають можливість жити. Створюються сім’ї, народжуються діти. Діти мають можливість навчатися. Все це – завдяки захисту неба, попри постійні удари дронами, ракетами, авіацією», – зауважив Володимир Зеленський.

Президент заслухав доповідь щодо реалізації Повітряними силами стратегії розвитку української військової авіації на 20 років та кроків, які необхідно зробити. Її результатам має стати сучасна авіаційна складова Сил оборони України, яка буде фактичною частиною сил НАТО та однією з найміцніших у Європі.

Також була доповідь про результати застосування авіаційної техніки для відбиття російських атак, зокрема за допомогою літаків західного виробництва, які надали партнери. Під час наради визначили пріоритети в інтеграції іноземної техніки в Силах оборони та підготовку особового складу для її використання.

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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №581/2025

Про призначення А.Кривоножка командувачем Повітряних Сил Збройних Сил України
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