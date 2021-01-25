Президент провів робочу нараду щодо реформування ДК «Укроборонпром»

Президент України Володимир Зеленський провів робочу нараду щодо реформування Державного концерну «Укроборонпром». У ній взяли участь секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, віце-прем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський та генеральний директор ДК «Укроборонпром» Юрій Гусєв.

Під час зустрічі Юрій Гусєв презентував дорожню карту реформування «Укроборонпрому» та доповів про перші результати підготовки до трансформації концерну в сучасні холдинги з ефективною системою корпоративного управління.

Президент доручив Олексію Данілову підготувати та винести питання реформування «Укроборонпрому» на розгляд на засіданні РНБО вже в лютому.

Глава держави підтримав пропозицію про збільшення частки підприємств «Укроборонпрому» у державному оборонному замовленні під час погодження та затвердження цього документа на 2021 рік, а також доручив профільному віце-прем’єр-міністру Олегу Уруському прискорити підготовку підзаконних нормативно-правових актів для імплементації Закону України «Про оборонні закупівлі».

«Маємо структурно перебудувати державний оборонно-промисловий комплекс. Необхідно запровадити сучасну модель корпоративного управління на підприємствах «Укроборонпрому», – наголосив Володимир Зеленський.