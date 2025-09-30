Президент провів розмову з Генеральним секретарем ООН

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррішем.

Володимир Зеленський та Антоніу Гутерріш обговорили саміт Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, який відбувся на полях 80-ї сесії ГА ООН, та резолюцію, яку Україна готує на Генеральну Асамблею. Наша країна розраховує, що світ підтримає необхідність повернути всіх українських дітей, яких викрала Росія. Україна представить проєкт резолюції вже цього року. Триває робота з країнами, щоб забезпечити підтримку.

Також ішлося про ситуацію на ЗАЕС, яку окупували росіяни. Президент наголосив, що зараз там найдовший блекаут – сьомий день станція відрізана від живлення, електромережі розбиті через обстріли. Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки. Глава держави акцентував, що Україна розраховує на відповідне реагування.

Окремо йшлося про ситуацію в Газі та ініціативу Президента США Дональда Трампа, спрямовану на встановлення миру. Володимир Зеленський зазначив, що це сильна ініціатива й Україна готова зробити свій внесок, щоб мирні пропозиції спрацювали.