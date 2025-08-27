Президент провів розмову з Генеральним секретарем ООН

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Антоніу Гутерріш висловив співчуття та солідарність з усіма українськими сім’ями, які втратили своїх рідних унаслідок російського обстрілу України цієї ночі. Глава держави подякував за такі важливі слова та зазначив, що це була одна з найбільших атак Росії. Володимир Зеленський поінформував, що всі необхідні служби досі працюють на місцях і ліквідовують наслідки цього удару.

Президент і Генсек обговорили кроки, які необхідно зробити для того, щоб зупинити вбивства людей. Глава держави наголосив, що Україна готова до зустрічі на рівні лідерів. Тільки в такому форматі можна обговорити всі найважливіші питання. Утім Росія у відповідь лише висуває нові умови та продовжує агресію.

Антоніу Гутерріш зауважив, що припинення вогню мало б стати першим кроком до реального миру. Володимир Зеленський підтримав цю позицію.

Він також подякував Генсеку за чітку підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Глава держави акцентував, що світ має відновити силу міжнародного права та повагу до принципів Статуту ООН.

Крім того, Володимир Зеленський та Антоніу Гутерріш обговорили підготовку до 80-ї сесії Генасамблеї ООН, на полях якої Україна організує важливі заходи. Наша держава розраховує на участь Генсека в них.