Росіяни мають бачити, наскільки серйозно світ налаштований та наскільки поганими будуть наслідки для Росії, якщо війна буде продовжуватись – звернення Президента
27 серпня 2025 року - 20:10

Росія зараз завдає ударів по всіх у світі, хто прагне миру – звернення Президента

28 серпня 2025 року - 20:14

Президент провів розмову з Генеральним секретарем ООН

28 серпня 2025 року - 19:54

Олена Зеленська відвідала три школи на Черкащині, залучені до реформи шкільного харчування

28 серпня 2025 року - 18:45

Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган обговорили перемовини у форматі лідерів, гарантії безпеки та російські удари по Україні

28 серпня 2025 року - 18:15

Участь Президента України в Національному молитовному сніданку
25 серпня 2025 року - 15:11

28 серпня 2025 року - 19:54

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Антоніу Гутерріш висловив співчуття та солідарність з усіма українськими сім’ями, які втратили своїх рідних унаслідок російського обстрілу України цієї ночі. Глава держави подякував за такі важливі слова та зазначив, що це була одна з найбільших атак Росії. Володимир Зеленський поінформував, що всі необхідні служби досі працюють на місцях і ліквідовують наслідки цього удару.

Президент і Генсек обговорили кроки, які необхідно зробити для того, щоб зупинити вбивства людей. Глава держави наголосив, що Україна готова до зустрічі на рівні лідерів. Тільки в такому форматі можна обговорити всі найважливіші питання. Утім Росія у відповідь лише висуває нові умови та продовжує агресію.

Антоніу Гутерріш зауважив, що припинення вогню мало б стати першим кроком до реального миру. Володимир Зеленський підтримав цю позицію.

Він також подякував Генсеку за чітку підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Глава держави акцентував, що світ має відновити силу міжнародного права та повагу до принципів Статуту ООН.

Крім того, Володимир Зеленський та Антоніу Гутерріш обговорили підготовку до 80-ї сесії Генасамблеї ООН, на полях якої Україна організує важливі заходи. Наша держава розраховує на участь Генсека в них.

