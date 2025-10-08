Президент:

Від початку Добропільської контрнаступальної операції й до сьогодні росіяни мають уже більш ніж 12 тисяч втрат – звернення Президента
Від початку Добропільської контрнаступальної операції й до сьогодні росіяни мають уже більш ніж 12 тисяч втрат – звернення Президента

8 жовтня 2025 року - 20:37

Президент провів розмову з лідером партії – переможниці парламентських виборів у Чехії Андреєм Бабішем

9 жовтня 2025 року - 15:13

Добропільська контрнаступальна операція зірвала російську літню наступальну кампанію – Президент

9 жовтня 2025 року - 11:21

Володимир Зеленський: За нашими даними, дефіцит бензину в Росії – до 20 % від потреби

9 жовтня 2025 року - 11:11

Наступного тижня команда України відвідає США – Президент

9 жовтня 2025 року - 11:00

Зустріч Президента з керівниками міжнародних та українських інвестиційних фондів і бізнес-асоціацій
Зустріч Президента з керівниками міжнародних та українських інвестиційних фондів і бізнес-асоціацій

8 жовтня 2025 року - 19:52

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером партії – переможниці парламентських виборів у Чехії Андреєм Бабішем.

Глава держави привітав Андрея Бабіша та його партію з перемогою на виборах і побажав успіху.

Андрей Бабіш відзначив лідерство Володимира Зеленського та хоробрість українського народу в боротьбі проти російської агресії. Він наголосив, що важливо досягти справедливого миру якомога швидше. 

Президент поінформував про дипломатичну роботу для досягнення миру спільно зі США, Європою та іншими країнами, а також про загальну ситуацію в дипломатії.

Володимир Зеленський та Андрей Бабіш домовилися обговорити подальшу співпрацю під час особистої зустрічі найближчим часом.

