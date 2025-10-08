Президент провів розмову з лідером партії – переможниці парламентських виборів у Чехії Андреєм Бабішем

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером партії – переможниці парламентських виборів у Чехії Андреєм Бабішем.

Глава держави привітав Андрея Бабіша та його партію з перемогою на виборах і побажав успіху.

Андрей Бабіш відзначив лідерство Володимира Зеленського та хоробрість українського народу в боротьбі проти російської агресії. Він наголосив, що важливо досягти справедливого миру якомога швидше.

Президент поінформував про дипломатичну роботу для досягнення миру спільно зі США, Європою та іншими країнами, а також про загальну ситуацію в дипломатії.

Володимир Зеленський та Андрей Бабіш домовилися обговорити подальшу співпрацю під час особистої зустрічі найближчим часом.