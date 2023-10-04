Президент розпочав участь у ІІІ саміті Європейської політичної спільноти й зустрівся з виконувачем обов’язків голови уряду Іспанії

Президент України Володимир Зеленський розпочав участь у ІІІ саміті Європейської політичної спільноти, який відбувається у Гранаді (Іспанія).

«Я вважаю, що головні виклики, які є перед усіма нами, – це насамперед збереження єдності у Європі. І я кажу не лише про країни ЄС, а про всю Європу. Я вважаю, що це буде найбільшим викликом. Тому що Росія атакуватиме інформаційно, дезінформацією, фейками. Це перше. Друге: для України дуже важливо мати захисний щит на зиму. Тому що взимку на нас буде багато атак різними видами російських ракет, іранськими дронами», – сказав Глава держави під час спілкування з представниками ЗМІ.

Президент провів зустріч із виконувачем обов’язків голови уряду Королівства Іспанія Педро Санчесом.

«Дякую за запрошення до участі в саміті, це позитивний сигнал підтримки України. Дякую за підтримку України», – зазначив Володимир Зеленський.

Лідери обговорили необхідні кроки щодо реалізації Української формули миру. Зокрема, йшлося про підготовку наступної зустрічі на рівні радників, яка має відбутися незабаром.

Було приділено увагу збереженню міжнародної підтримки України. Сторони також докладно обговорили наступний оборонний пакет від Іспанії, який міститиме боєприпаси, артилерію, антидронні системи та засоби протиповітряної борони, обладнання для розмінування.

Крім того, йшлося про продовження двосторонньої співпраці з метою захисту чорноморського «зернового коридору».