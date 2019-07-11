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Президент спростив процедуру набуття громадянства України для окремих категорій громадян РФ

13 серпня 2019 року - 12:35

Президент Володимир Зеленський підписав указ № 594 щодо питання спрощення набуття громадянства України окремими категоріями осіб.

Документом звільняються від необхідності подання зобов'язання припинити іноземне громадянство особи, які є громадянами Російської Федерації і зазнають переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності та подають клопотання про набуття громадянства України.

Від такої ж необхідності цим указом звільняються особи, які проходять службу у Збройних силах України та які мають визначні заслуги перед Україною, або прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес (що брали чи беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях) і звертаються щодо набуття громадянства України.

Відповідно до документа, Кабінет Міністрів України має внести на розгляд Верховної Ради законопроект, спрямований на спрощення порядку набуття громадянства України зазначеними категоріями осіб, а також законопроект про порядок надання притулку.

Крім того, уряду надається доручення щодо проведення за участю Служби безпеки України перевірки дотримання Державною міграційною службою, Міністерством закордонних справ, дипломатичними представництвами та консульськими установами України вимог законодавства у сфері громадянства під час прийняття рішень про оформлення набуття громадянства України.

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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №594/2019

Питання спрощення набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали (беруть) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, та громадянами Російської Федерації, які зазнали переслідувань через політичні переконання
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