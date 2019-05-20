Президент спрямував Прем'єр-міністрові листа щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності міністра закордонних справ Павла Клімкіна – Андрій Богдан

Президент України Володимир Зеленський спрямував Прем'єр-міністрові Володимиру Гройсману листа щодо розгляду питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

Як повідомив керівник Офісу Президента Андрій Богдан, таке рішення Володимир Зеленський ухвалив у зв’язку з тим, що МЗС не поінформувало Главу держави про ноту Міністерства закордонних справ Російської Федерації від 25 червня, яка стосувалася звільнення полонених українських моряків, та ноту-відповідь з українського боку.

«Ураховуючи, що міністр закордонних справ України особисто несе відповідальність за стан справ у дорученій йому сфері, вважаю за необхідне порушити питання про здійснення дисциплінарного провадження стосовно міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, про результати якого поінформувати», – йдеться у листі Глави держави.

Андрій Богдан нагадав, що, відповідно до 102-ї і 106-ї статей Конституції України, Президент відповідає за міжнародний напрям та визначає зовнішню політику України, а згідно з Положенням про Міністерство закордонних справ, міністр закордонних справ зобов’язаний доповідати Главі держави про події на зразок ноти Міністерства зовнішніх справ Російської Федерації щодо 24 моряків.

Він також підкреслив, що процедура повернення моряків, яку пропонувала РФ, не є прийнятною для України, однак у процесі переговорів сторони можуть знайти компроміс – без шкоди для інтересів нашої держави.

«Крим – це Україна, ми боремося за повернення Криму під нашу юрисдикцію. Крім процедури, яку пропонує Російська Федерація, яка не є прийнятною для України, існують інші процедури. У переговорному процесі можна досягнути компромісу й повернути наших громадян в Україну», – підкреслив керівник Офісу Президента України.

Він також повідомив, що, зважаючи на ситуацію, яка склалася, Президент повторно спрямує до парламенту подання про звільнення міністра закордонних справ та інші кадрові питання.

«Наразі деякі міністри, Верховна Рада ведуть політичну діяльність, а не захищають інтереси України й наших громадян. Тому ми сьогодні звертатимемося до парламенту щодо зміни кадрів і призначення тих, яким довіряє Президент, а також щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності міністра закордонних справ за ті дії, які прямо суперечать чинному законодавству», – підсумував Андрій Богдан.