Президент України й Генеральний секретар НАТО обговорили подальше наповнення програми PURL

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Обговорили потреби для захисту українського неба, зокрема подальшу реалізацію програми PURL, що дає Україні змогу отримувати ракети для систем Patriot.

«Сила для ППО – це наш ключовий пріоритет, і життя людей має бути захищене. Готуємо новини щодо PURL», – наголосив Глава держави.

Також говорили про ключові безпекові виклики, які зараз є для всіх у світі. Президент акцентував, що важливо координуватися та зміцнювати одне одного.