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Президент України й міністр оборони Данії обговорили підготовку Drone Deal та спільну роботу над антибалістикою

29 червня 2026 року - 20:27

Президент України й міністр оборони Данії обговорили підготовку Drone Deal та спільну роботу над антибалістикою

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Данії Єппе Бруусом, який відвідує нашу країну вперше після призначення на посаду.

Глава держави подякував міністру оборони, уряду та народу Данії за підтримку й фінансову допомогу від початку повномасштабної російської агресії. Президент відзначив, що за час війни двом країнам вдалося створити успішні моделі співпраці, зокрема данську модель, і зараз є можливість розширювати їх. Володимир Зеленський висловив окрему вдячність за підтримку чеської ініціативи з постачання боєприпасів.

«Зараз ми говорили про велику угоду – Drone Deal. Я знаю, що наші команди працювали над нею, і вона майже готова. Сподіваюся, найближчим часом ми матимемо можливість підписати цей документ», – сказав Глава держави.

Президент і міністр оборони мають спільну позицію, що Drone Deal між Україною та Данією потрібно укласти якомога швидше.

Єппе Бруус запевнив, що він та новий уряд Данії продовжать політику сильної підтримки України та українців.

Під час зустрічі також обговорили наповнення наступного, вже 30-го, пакета допомоги Україні.

Окрему увагу приділили співпраці щодо посилення європейських антибалістичних спроможностей. Володимир Зеленський подякував Єппе Бруусу за співпрацю в цьому напрямі.

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