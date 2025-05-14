Президент України й Президентка Єврокомісії обговорили підготовку 18-го пакета санкцій проти Росії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Глава держави подякував Урсулі фон дер Ляєн і всьому Європейському Союзу за 17-й пакет санкцій проти Росії.

Жорстке обмеження російського танкерного флоту, який служить фінансуванню вбивств, а також усіх схем, які Росія використовує для розбудови військової промисловості, Володимир Зеленський назвав кроком у правильному напрямку.

Посилення тиску на Росію має мотивувати Москву йти до справжнього миру.

Президент України та Президентка Єврокомісії обговорили підготовку наступного, 18-го, санкційного пакета Євросоюзу, який впливатиме на російську нафту, інфраструктуру торгівлі енергоресурсами, банки та фінансові схеми.

Глава держави подякував за адвокацію посилення санкцій та ухвалення сильних рішень.

Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн також детально обговорили вчорашню розмову з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом і спільну дипломатичну роботу з партнерами для встановлення справедливого й тривалого миру в Україні. Президент наголосив, що Європа має бути в процесі.