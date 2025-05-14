Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Очікую, хто прибуде від Росії, і тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні – звернення Президента
Очікую, хто прибуде від Росії, і тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні – звернення Президента

14 травня 2025 року - 20:15

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент України й Президентка Єврокомісії обговорили підготовку 18-го пакета санкцій проти Росії

20 травня 2025 року - 16:42

Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні обговорили кроки для досягнення миру та можливі майданчики для розмови з росіянами 

20 травня 2025 року - 15:47

Президент України зустрівся з Кронпринцом Норвегії

20 травня 2025 року - 15:17

Володимир Зеленський провів розмову з Александром Стуббом

20 травня 2025 року - 12:17

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента і першої леді до Італії та Ватикану
Робочий візит Президента і першої леді до Італії та Ватикану

17 травня 2025 року - 21:20

Перейти до всіх галерей

Президент України й Президентка Єврокомісії обговорили підготовку 18-го пакета санкцій проти Росії

20 травня 2025 року - 16:42

Президент України й Президентка Єврокомісії обговорили підготовку 18-го пакета санкцій проти Росії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Глава держави подякував Урсулі фон дер Ляєн і всьому Європейському Союзу за 17-й пакет санкцій проти Росії. 

Жорстке обмеження російського танкерного флоту, який служить фінансуванню вбивств, а також усіх схем, які Росія використовує для розбудови військової промисловості, Володимир Зеленський назвав кроком у правильному напрямку.

Посилення тиску на Росію має мотивувати Москву йти до справжнього миру.

Президент України та Президентка Єврокомісії обговорили підготовку наступного, 18-го, санкційного пакета Євросоюзу, який впливатиме на російську нафту, інфраструктуру торгівлі енергоресурсами, банки та фінансові схеми.

Глава держави подякував за адвокацію посилення санкцій та ухвалення сильних рішень.

Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн також детально обговорили вчорашню розмову з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом і спільну дипломатичну роботу з партнерами для встановлення справедливого й тривалого миру в Україні. Президент наголосив, що Європа має бути в процесі.

Версія для друку