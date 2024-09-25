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Президент України ознайомив членів Палати представників Конгресу США з Планом перемоги

26 вересня 2024 року - 22:17

Президент України ознайомив членів Палати представників Конгресу США з Планом перемоги

У Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США, зокрема з лідером Демократичної партії в Палаті представників Гакімом Джеффрісом, представниками Комітету збройних сил на чолі з його головою Майклом Роджерсом, а також головою Комітету із закордонних справ Майклом Макколом і співголовою Адамом Смітом, головою Комітету з питань розвідки Майком Тернером, заступницею лідера демократів Кетрін Кларк і почесною спікеркою Ненсі Пелосі.

Глава держави зазначив, що свобода спирається на двопартійну підтримку та рішучість Сполучених Штатів.

«Це дуже важлива можливість зустрітися. І я вдячний за сильну підтримку України з боку США, яка рятує життя наших людей і допомагає захистити нашу незалежність і свободу», – сказав Президент.

Володимир Зеленський ознайомив членів Палати представників із ключовими пунктами Плану перемоги, а також детально розповів про перебіг війни та ситуацію на полі бою.

«Ми перебуваємо у вирішальному моменті цієї війни. Курською операцією ми показали, що Путін не має достатньо сил, щоби встояти, коли ми справді чинимо тиск. І саме тому особливо зараз нам потрібен справді сильний тиск і сильні позиції України, щоб змусити Росію до миру. І ми підготували план, терміновий план, як посилити нас на шляху до перемоги», – зазначив Глава держави.

Президент закликав сприяти тому, щоб Україні дали дозвіл і необхідні засоби для ураження військових цілей на території Росії. 

Серед основних тем зустрічі – захист енергетичної мережі й підготовка до зими, блокування постачання західних компонентів державі-агресорці, розвиток українських далекобійних засобів і їх застосування. Володимир Зеленський також закликав інвестувати в українське оборонне виробництво.

Крім того, обговорили забезпечення вільного судноплавства в Чорному морі та успіхи України у знищенні Чорноморського флоту РФ.

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