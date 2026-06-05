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Президент України провів спільну зустріч із Президентом Фінляндії та Прем’єр-міністром Норвегії

9 червня 2026 року - 16:32

Президент України провів спільну зустріч із Президентом Фінляндії та Прем’єр-міністром Норвегії

У Таллінні Президент України Володимир Зеленський провів спільну зустріч із Президентом Фінляндії Александром Стуббом і Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Глава держави подякував Александру Стуббу та Йонасу Гару Стере, їхнім країнам і народам за надійну допомогу, підтримку та реалізацію всіх домовленостей.

«В останні місяці Україна дійсно перебуває в сильнішій позиції на полі бою завдяки нашій армії і завдяки вашій підтримці, яка є дуже важливою», – сказав Володимир Зеленський.

Партнери відзначили, що бачать зміну позицій на фронті на користь України. Лідери мають спільну думку: підходи в дипломатії, заради активізації якої зараз усі працюють, мають виходити саме із цього.

Глава держави поінформував про зустріч із лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини у форматі Е3 – Україна в Лондоні та розмову з представниками Президента США напередодні.

Під час зустрічі обговорили й посилення санкційного тиску на Росію, насамперед на її тіньовий флот.

Володимир Зеленський наголосив, що Росія намагається компенсувати свої величезні втрати на полі бою ударами по українських містах і громадах. За словами Президента, ракети для нашої протиповітряної оборони є постійним пріоритетом. Лідери обговорили, як залучити додаткові постачання для України вже зараз, і роботу над розбудовою антибалістичного захисту Європи.

Володимир Зеленський акцентував: важливо, щоб якнайшвидше запрацював європейський пакет фінансової підтримки для України.

Сторони говорили й про європейську інтеграцію України та підтримку на цьому шляху, зокрема для якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів.

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Робочий візит Президента до Естонії для участі в саміті Україна – країни Північної Європи та Балтії

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