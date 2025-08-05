Президент України провів телефонну розмову з Президентом США

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Глава держави подякував Президенту Трампу за його особисті зусилля заради чесного й тривалого миру. Україна повністю підтримує те, що потрібно якнайшвидше припинити вбивства. Ця тема була ключовою під час обговорення.

Лідери скоординували позиції та обмінялися оцінками ситуації. Дональд Трамп поінформований про те, що росіяни збільшили кількість ударів, про обстріли Києва та інших українських міст і громад.

Президенти України та США також обговорили санкції проти Росії. Російська економіка продовжує падати, саме тому в Москві так зважають на перспективу посилення санкцій і рішучість Дональда Трампа.

Окремо під час розмови йшлося про спільні європейські рішення, які можуть допомогти захисту України. Вже є рішення Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії, що дасть понад мільярд доларів на закупівлю американської зброї. Ця взаємодія з країнами НАТО продовжиться.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп також обговорили двосторонню взаємодію. Президент України повідомив, що українська сторона вже підготувала проєкт угоди щодо дронів. Україна готова детально обговорити та підписати документ.

Глава держави подякував Президенту Сполучених Штатів і всьому американському народу за підтримку захисту життів.