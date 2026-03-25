Президент України та Емір Держави Катар домовилися про партнерство в оборонній сфері на 10 років 

У Досі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Еміром Держави Катар шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Також на зустрічі був присутній Премʼєр-міністр Мухаммад бін Абдулрахман Аль Тані.

Лідери обговорили роботу української команди в Катарі та її перші результати. Його Високість подякував за таку важливу допомогу з боку України та відзначив рівень української експертизи. Президент України і Його Високість обговорили питання, як забезпечити більше захисту життя в обох країнах, і домовилися про взаємовигідне партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років.

Окрему увагу приділили безпековій ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Зокрема, ішлося про те, як вибудувати інтегровану систему, що зможе ефективно захищати життя та не дасть цій війні розширюватись.

Володимир Зеленський поінформував про ситуацію в Україні і те, як тримаються українці попри постійні російські атаки. Глава держави наголосив: важливо посилювати українську ППО. Наша країна розраховує на відповідну підтримку з боку партнерів.

«Сподіваємося, що під час нашої наступної зустрічі ситуація у світі вже буде зовсім інша. Ми дуже хочемо, щоб обидві війни – і Росії проти України, і війна тут, на Близькому Сході та в регіоні Затоки – закінчилися якомога скоріше», – наголосив Емір Держави Катар.

Глава держави подякував Його Високості за прийом і готовність працювати разом для більшої стабільності та безпеки в обох регіонах.

Після закінчення зустрічі начальники генеральних штабів України та Держави Катар підписали 10-річну міжурядову угоду про співробітництво в оборонній сфері. Серед ключових напрямів співпраці – розвиток оборонної промисловості й технологій, протиповітряна оборона, протидія дронам, підготовка військових, обмін досвідом, кібербезпека, AI та системи управління.

Угода, зокрема, передбачає спільні проєкти в оборонній індустрії, створення співвиробництв і технологічні партнерства між компаніями. Документ посилює присутність України на Близькому Сході, значно зміцнює двосторонню співпрацю між двома країнами та закладає основу для масштабних інвестицій і довгострокових контрактів.