Президент України та Король Йорданії обговорили можливе партнерство в безпековій сфері

В Аммані Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Королем Йорданії Абдаллою II.

Найголовніша тема під час зустрічі – можливе партнерство в безпековій сфері.

«Україна відкрита до спільної роботи для захисту від дроново-ракетних ударів. Реальність така, що війна змінюється, і тому технології потрібно постійно пристосовувати до нових викликів на полі бою. З власного досвіду ми знаємо, що без єдиної системи налаштувати повноцінний захист людей та критичної інфраструктури просто неможливо», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що в України є ця система через те, що вже п’ятий рік повномасштабної війни українці змушені боротися проти постійних російських ударів із використанням, зокрема, іранських дронів.

«Росія просто вдосконалює свою зброю для вбивств, а ми мусимо вдосконалювати наші рішення для захисту. І дуже важливо, щоб ті, кому ми пропонуємо свою експертизу, теж могли й нам допомогти посилитися», – акцентував Президент.

Володимир Зеленський та Абдалла ІІ детально обговорили ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Глава держави наголосив, що Україна засуджує удари з Ірану й те, що ця війна та криза дісталися також Йорданії.

Президент подякував Королю за відкритість до діалогу.