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Робочий візит Президента до Естонії для участі в саміті Україна – країни Північної Європи та Балтії
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Президент України та Прем’єр-міністр Фінляндії обговорили роботу над розвитком європейських антибалістичних спроможностей і підготовку Drone Deal

9 червня 2026 року - 11:56

Президент України та Прем’єр-міністр Фінляндії обговорили роботу над розвитком європейських антибалістичних спроможностей і підготовку Drone Deal

Перед початком саміту Україна – країни Північної Європи та Балтії в Таллінні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

«Ми дякуємо за підтримку вам та вашій команді, всьому Фінському народу. Насамперед за всі військові пакети – це дуже допомагає», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський та Петтері Орпо обговорили роботу у Європі над розвитком антибалістичного захисту. Президент розповів про напрацювання з партнерами.

Говорили й про роботу команд над підготовкою угоди у форматі Drone Deal. Відповідний проєкт Україна передала уряду Фінляндії у травні.

Глава держави поінформував про потреби в зміцненні ППО та подякував за внески в програму PURL. Україна розраховує на подальшу підтримку та вдячна Фінляндії за готовність робити нові внески.

Ішлося також про безпекові виклики в регіоні та можливі способи протидії загрозам, які створює Росія для європейських країн. 

Окрема увага – дипломатичній роботі для досягнення достойного миру. Президент поінформував про перемовини та комунікацію з американською стороною і європейськими лідерами.

Петтері Орпо запевнив у підтримці України, зокрема й на шляху до членства у Євросоюзі. Він наголосив, що Фінляндія підтримує відкриття всіх шести переговорних кластерів і готова сприяти цьому зі свого боку. 

Прем’єр-міністр Фінляндії також поінформував про роботу Коаліції укриттів, участь у ній партнерів, відповідні внески та подальшу реалізацію.

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Робочий візит Президента до Естонії для участі в саміті Україна – країни Північної Європи та Балтії

9 червня 2026 року - 11:54
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