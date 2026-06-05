Президент України та Прем’єр-міністр Фінляндії обговорили роботу над розвитком європейських антибалістичних спроможностей і підготовку Drone Deal

Перед початком саміту Україна – країни Північної Європи та Балтії в Таллінні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

«Ми дякуємо за підтримку вам та вашій команді, всьому Фінському народу. Насамперед за всі військові пакети – це дуже допомагає», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський та Петтері Орпо обговорили роботу у Європі над розвитком антибалістичного захисту. Президент розповів про напрацювання з партнерами.

Говорили й про роботу команд над підготовкою угоди у форматі Drone Deal. Відповідний проєкт Україна передала уряду Фінляндії у травні.

Глава держави поінформував про потреби в зміцненні ППО та подякував за внески в програму PURL. Україна розраховує на подальшу підтримку та вдячна Фінляндії за готовність робити нові внески.

Ішлося також про безпекові виклики в регіоні та можливі способи протидії загрозам, які створює Росія для європейських країн.

Окрема увага – дипломатичній роботі для досягнення достойного миру. Президент поінформував про перемовини та комунікацію з американською стороною і європейськими лідерами.

Петтері Орпо запевнив у підтримці України, зокрема й на шляху до членства у Євросоюзі. Він наголосив, що Фінляндія підтримує відкриття всіх шести переговорних кластерів і готова сприяти цьому зі свого боку.

Прем’єр-міністр Фінляндії також поінформував про роботу Коаліції укриттів, участь у ній партнерів, відповідні внески та подальшу реалізацію.