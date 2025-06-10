Президент України та Премʼєр-міністр Хорватії обговорили потреби українських воїнів і розвиток двосторонньої співпраці

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем, щоб скоординувати наступні кроки та обговорити пріоритетні питання двосторонньої співпраці.

Один із ключових фокусів зустрічі – перебіг переговорного процесу щодо встановлення справедливого та сталого миру. Глава держави наголосив, що ультимативні вимоги російської сторони є неприйнятними, і додав: у відповідь на таке відверте затягування війни світ має зробити дієві кроки для тиску на Росію.

Лідери також обговорили оборонні потреби України, передусім в артилерійських системах і боєприпасах. Загалом Хорватія вже надала 13 пакетів військової допомоги українським захисникам і захисницям.

Крім того, ішлося про інші формати підтримки українців та українок. Зокрема, Володимир Зеленський і Андрей Пленкович обговорили продовження співпраці в реабілітації та лікуванні українських воїнів у Хорватії, а також в оздоровленні дітей. Цьогоріч у жовтні Хорватія організує першу міжнародну конференцію з питань підтримки українських ветеранів.