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Президент України та Прем’єр-міністр Нової Зеландії обговорили посилення санкцій проти Росії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Нової Зеландії Крістофером Лаксоном.

Глава держави відзначив солідарність Нової Зеландії з українцями від самого початку повномасштабного російського вторгнення, гуманітарну та військову підтримку і новий пакет допомоги.

«Ми, можливо, далеко від України, але Нова Зеландія стоїть поруч із вами, тому що ви боретеся за цінності, у які ми віримо», – зазначив Крістофер Лаксон.

Президент і Прем’єр-міністр обговорили перспективи інвестування у виробництво військової техніки в Україні та запуск ініціативи, що допоможе боротися з іранськими «шахедами», які Росія використовує для масованих обстрілів українських міст. Ідеться про виробництво перехоплювачів і систем РЕБ.

Володимир Зеленський і Крістофер Лаксон також говорили про загрозу, яку становить співпраця Росії з Іраном і Північною Кореєю не лише для Європи, а й для Індо-Тихоокеанського регіону.

Лідери мають однакове бачення того, що зупинити російську агресію можуть лише сильні скоординовані дії та жорсткі санкції проти всіх секторів економіки, які дають Росії змогу фінансувати її воєнну машину.

Президент запросив Прем’єр-міністра Нової Зеландії відвідати Україну з візитом.

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