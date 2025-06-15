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Президент України та Прем’єр-міністр Великої Британії скоординували наступні кроки

17 червня 2025 року - 22:55

Президент України та Прем’єр-міністр Великої Британії скоординували наступні кроки

У Кананаскісі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, щоб скоординувати позиції для досягнення справедливого й тривалого миру.

Глава держави наголосив, що Україна потребує посилення протиповітряної оборони – систем ППО і ракет до них. Це є основним пріоритетом на тлі того, як Росія постійно збільшує кількість засобів під час атак та завдає ще більш підлих ударів по цивільних.

Президент зауважив: те, що зараз робить Росія, демонструє лише одне – у Москві не хочуть закінчувати війну. Саме тому світ має запровадити такі сильні та жорсткі санкції проти РФ, які примусять її до справедливого й тривалого миру.

Під час зустрічі лідери сконцентрувалися на тому, які санкції потрібні, щоб примусити Росію припинити війну. Володимир Зеленський зазначив, що вони мають бути скоординовані зі всіма країнами G7 та спрямованими проти енергетики, банківського сектору, тіньового флоту та військово-промислового комплексу.

Володимир Зеленський і Кір Стармер також обговорили формати практичних рішень у межах коаліції охочих та спільні проєкти щодо внутрішнього виробництва зброї.

Крім того, Президент і Прем’єр-міністр приділили увагу саміту НАТО в Гаазі, його адженді та конкретним результатам, яких важливо досягти за підсумками заходу.

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Робочий візит Президента до Канади для участі в засіданні лідерів країн G7, присвяченому Україні

17 червня 2025 року - 20:13
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