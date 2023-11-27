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Президент України та Президентка Єврокомісії скоординували позиції перед грудневим засіданням Європейської ради

27 листопада 2023 року - 20:04

Президент України та Президентка Єврокомісії скоординували позиції перед грудневим засіданням Європейської ради

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Глава держави подякував за позитивну оцінку виконання Україною рекомендацій Єврокомісії. Наша країна продовжить реалізовувати всі взяті на себе зобов’язання, зокрема щодо прав національних меншин і зміцнення антикорупційних інституцій, запевнив Володимир Зеленський.

Президент України поінформував про ухвалені в першому читанні законопроєкти, спрямовані на подальше посилення антикорупційної інфраструктури.

Глава держави наголосив на важливості збереження єдності Європейського Союзу перед грудневим засіданням Європейської ради.

Володимир Зеленський зазначив, що схвалення багаторічної програми допомоги обсягом 50 млрд євро буде найкращим сигналом сталої підтримки України з боку Євросоюзу, а рішення про початок переговорів щодо членства України в ЄС стане потужною мотивацією для українців, які майже два роки продовжують боротьбу за свою свободу та спільні демократичні цінності.

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