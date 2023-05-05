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Президент України зустрівся з делегацією американських конгресменів

5 травня 2023 року - 19:45

Президент України зустрівся з делегацією американських конгресменів

Президент України Володимир Зеленський прийняв двопартійну делегацію Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки у складі голови Гельсінської комісії США Джо Вілсона, конгресменів Стівена Коена та Вікторії Спартц. До складу делегації також увійшов постійний представник Сполучених Штатів при ОБСЄ Майкл Карпентер.

Глава держави наголосив, що такі візити в Україну є потужним сигналом підтримки з боку США нашої країни, всього українського народу, що особливо важливо в час, коли держава-агресор відновила масований ракетний терор проти українських міст.

«Ви бачите, що війна точиться не лише на полі бою, а й тут, у столиці. Тож дуже дякуємо за цю зустріч і за цей діалог, за підтримку України», – сказав Володимир Зеленський.

Президент окремо подякував представникам Конгресу за потужну двопалатну й двопартійну підтримку нашої держави й комплексну допомогу, яку надають Сполучені Штати Україні в нашій боротьбі за власне майбутнє та майбутнє наших спільних цінностей – свободи й демократії.

«Ми вдячні за вашу допомогу, лідерство не лише на полі бою, а й за фінансову підтримку», – констатував він.

Глава держави зазначив, що продовження такої допомоги є запорукою успіху України в боротьбі з російською агресією.

Володимир Зеленський поінформував американську делегацію про ситуацію на передовій. У цьому контексті під час зустрічі було детально обговорено ключові напрями подальшої американської допомоги у сфері безпеки й оборони. Президент окремо розповів про першочергові потреби сил оборони України.

На зустрічі також було порушено питання подовження дії зернового коридору, ситуації на Запорізькій АЕС, інші важливі теми двостороннього порядку денного.

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