Президент України зустрівся з делегацією Словацької Республіки на чолі з головою МЗС Словаччини

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних та європейських справ Словацької Республіки Растиславом Качером, міністром оборони Словацької Республіки Ярославом Надєм та міністром економіки Словацької Республіки Карелом Гірманом, які прибули з візитом до нашої країни.

Глава держави подякував за вагому підтримку України з боку Словаччини з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Він високо оцінив зусилля Президента та уряду країни з консолідації міжнародної підтримки України, а також всебічне сприяння українцям, які прибули до Словацької Республіки в пошуках прихистку від війни.

«Ми вдячні за підтримку наших людей. Ми про це ніколи не забудемо», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент поінформував словацьких урядовців про наслідки масованих ракетних ударів Росії по об’єктах цивільної енергетичної інфраструктури та про допомогу, якої потребує Україна для відновлення енергопостачання.

Він розповів, що Україна очікує на визнання РФ державою – спонсором тероризму з боку країн – членів ЄС на національному рівні, як це нещодавно зробив Європейський парламент. Також було наголошено на важливості якнайшвидшого схвалення 9-го пакету санкцій ЄС щодо РФ.

Володимир Зеленський високо оцінив суттєву військову допомогу з боку Словаччини. Були обговорені напрямки подальшої взаємодії зі Словацькою Республікою з метою зміцнення обороноздатності України, підготовки українських військовослужбовців та підтримки в розмінуванні деокупованих територій.

Окремо Глава держави подякував за активну підтримку Словаччиною європейських і євроатлантичних прагнень нашої країни.

«Розраховуємо на сприяння Братислави у якнайшвидшому набутті Україною повноправного членства в ЄС», – зазначив Президент.