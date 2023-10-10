Президент України зустрівся з Генеральним секретарем НАТО

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Глава держави відзначив важливу лідерську роль Генерального секретаря в координації роботи союзників та ухваленні рішень Альянсу на підтримку України.

Президент подякував Єнсу Столтенбергу за участь у першому міжнародному Форумі оборонних індустрій в Україні.

«Вдячний за ваш сильний сигнал під час форуму, що Україні потрібні засоби високої якості, у великій кількості та швидко, щоб зупинити дрони й перехопити ракети», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави також відзначив важливість співпраці України з провідними світовими виробниками озброєнь для впровадження стандартів НАТО в оборонній промисловості та посилення взаємосумісності з Альянсом.

Президент України висловив сподівання, що під час сьогоднішнього засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів оборони та засідання міністрів оборони Альянсу завтра, країни – члени ухвалять подальші позитивні рішення щодо постачання нашій країні озброєнь та військової техніки, а також щодо надання іншої необхідної допомоги

Володимир Зеленський відзначив налаштованість української сторони на активну роботу із союзниками для узгодження нової адаптованої Річної національної програми, спрямованої на впровадження в Україні принципів і стандартів НАТО. У цьому контексті він також наголосив на важливості підготовки спільно з Альянсом Дорожньої карти взаємосумісності України з НАТО.