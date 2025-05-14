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Президент України зустрівся з Кронпринцом Норвегії

20 травня 2025 року - 15:17

Президент України зустрівся з Кронпринцом Норвегії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Кронпринцом Норвегії Гоконом, який вперше приїхав до України.

Глава держави подякував за цей візит, який Кронпринц розпочав із відвідання військово-медичного реабілітаційного центру в Ірпені.

Володимир Зеленський висловив вдячність Норвегії та всьому норвезькому народові за підтримку України, зокрема за рішення уряду збільшити суму допомоги на цей рік майже втричі.

Також під час зустрічі йшлося про підтримку енергетичного сектору України. Президент наголосив, що для нашої держави надзвичайно важлива допомога з боку Норвегії в розмірі 450 млн дол. на енергетичну безпеку, а також фінансування закупівлі та постачання природного газу в Україну.

Крім того, Володимир Зеленський і Кронпринц Гокон обговорили інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс.

Окрема увага – посиленню культурних зв’язків між Україною та Норвегією.

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