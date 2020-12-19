Президент утворив Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва. На першому засіданні домовлено якнайшвидше підготувати рішення щодо проблемних питань бізнесу

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 582/2020 «Про Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва» та затвердив її положення.

Згідно з документом, цей консультативно-дорадчий орган при Президентові України створюється з метою сприяння налагодженню конструктивної взаємодії органів державної влади й суб'єктів малого підприємництва та їхніх громадських об'єднань.

Головою Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва Володимир Зеленський призначив заступника керівника Офісу Президента України Юлію Свириденко. Вона повинна у п'ятиденний строк внести пропозиції щодо персонального складу Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва.

В Офісі Президента України відбулося перше засідання Ради.

Участь у ньому взяв керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак. Він представив свого нового заступника – Юлію Свириденко, яка координуватиме роботу новоствореної ради.

Андрій Єрмак закликав учасників максимально швидко організувати роботу органу та в короткі строки опрацювати пропозиції й підготувати рішення щодо розв'язання проблемних питань малого підприємництва. Ці пропозиції будуть передані для розгляду Національній раді реформ при Президентові України.

«Давайте працювати швидко, конкретно й ефективно… Настав час, коли треба зібрати всіх разом, почути всіх і напрацювати державницьке рішення, щоб люди в пандемію та непрості часи відчували, що влада ними опікується», – зазначив керівник Офісу Президента.

За його словами, є проблеми, які потребують негайного вирішення, а є питання на перспективу, зокрема впровадження новацій, діджиталізація послуг тощо.

Андрій Єрмак наголосив, що має бути побудований ефективний діалог з підприємцями для виправлення помилок і напрацювання конструктивних рішень.

«Тут немає ніякої політики – лише побудова сильної економіки. Без мікро- та малого бізнесу це неможливо зробити… Є запит суспільства, щоб була справедливість для всіх», – зауважив він.

Заступник керівника Офісу Президента, голова Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва Юлія Свириденко зазначила, що персональний склад Ради доопрацьовується й буде невдовзі затверджений.

«Важливо, що це початок широкого діалогу із залученням підприємців зі всіх областей. І головне, що ми почуємо реальну економічну – незаполітизовану – проблематику, яка дасть нам змогу ініціювати відповідні зміни до законодавства й напрацювати їх разом з депутатами, щоб були ухвалені відповідні законопроекти чи відповідні постанови Кабміну», – зазначила вона.

Заступник голови Виконавчого комітету реформ Олександр Ольшанський зауважив: «Хочемо почути пропозиції, у першу чергу від ФОПівських організацій, які уособлюють мале та мікропідприємництво в Україні. Ми хочемо послухати, що їх не влаштовує в існуючій системі».

За словами Юлії Свириденко, в Україні близько 1,8 млн малих підприємців, тому дуже важливо почути їхні реальні проблеми та допомогти їх вирішити.

«Рада буде працювати як дорадчий орган в Офісі Президента на регулярній основі. Ми кожного місяця будемо збиратися для того, щоб дивитися, чи є в нас прогрес. Я думаю, що в такому постійному діалозі ми зможемо напрацювати реальні рішення, які допоможуть розвитку тих, хто самозайнятий», – резюмувала вона.