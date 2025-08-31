Президент в одній зі шкіл на Київщині привітав учнів із початком нового навчального року

У День знань Президент України Володимир Зеленський в одній зі шкіл на Київщині привітав учнів із початком нового навчального року.

Глава держави поспілкувався зі школярами та керівництвом закладу освіти.

Володимир Зеленський зробив запис у книзі почесних гостей школи, а також мав змогу побачити, як відбуваються уроки-квести на спортивному майданчику, у класах та в їдальні.

Директорка школи доповіла Президенту, що заклад освіти розрахований на 960 учнів, має укриття, а всі приміщення відповідають вимогам Нової української школи. У класах встановлене сучасне інтерактивне обладнання, на даху облаштована тераса для відпочинку й неформального навчання просто неба. У школі є актова, універсальна, спортивна й танцювальна зали, а також гурткові кімнати для позаурочної роботи, на території закладу – спортивні майданчики для футболу, баскетболу та волейболу.

Також в усіх класах є кнопка диспетчерського зв’язку, пожежна сигналізація та звукова система оповіщення.

Крім того, у межах Національної стратегії зі створення безбарʼєрного простору, яку ініціювала перша леді України Олена Зеленська, у школі облаштували безбарʼєрне освітнє середовище.