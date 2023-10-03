Президент відвідав бойові бригади на Харківщині та провів нараду щодо безпекової ситуації

Під час робочої поїздки до Харківської області Президент України Володимир Зеленський відвідав розташування 15-го мобільного прикордонного загону бригадного типу «Сталевий кордон» Державної прикордонної служби, а також 113-ї та 125-ї окремих бригад Сил територіальної оборони ЗСУ, які виконують завдання в межах ОУВ «Харків».

15-й МПЗ «Сталевий кордон» виконував бойові завдання на ділянках тактичної групи «Бахмут» та ОТУ «Соледар». У лавах бригади несуть службу військові, які першими зустріли ворога на кордоні, брали участь у боях за «Азовсталь», перебували на лінії оборони на Лиманському та Бахмутському напрямках і захищали державні рубежі від російського агресора.

113-та окрема бригада ТрО з початку повномасштабного вторгнення Росії захищає Україну у складі ОУВ «Харків» та обороняла місто від загарбників. Під час контрнаступу у вересні 2022 року батальйони бригади брали участь у деокупації понад 60 населених пунктів, зокрема звільнили Василенкове та Артемівку на Харківщині. Після контрнаступу бійці виконували завдання на межі Харківської, Луганської та Донецької областей. За участь у бойових діях бригада відзначена бойовим прапором.

125-та окрема бригада ТрО виконувала бойові завдання з оборони Донецької, Харківської та Сумської областей. Батальйони бригади спільно з іншими підрозділами ЗСУ звільнили села Озерне, Діброва, Торське та смт Ямпіль на Донеччині. Військовослужбовці брали участь у боях у районі Бахмута.

Глава держави обговорив із комбригами та комбатами оперативну ситуацію на фронті й першочергові потреби підрозділів.

У Харкові Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації на ділянці Купʼянськ – Лиман, де ворог розпочав активні наступальні дії.

Президент заслухав доповідь командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Олександра Сирського щодо оборони на Харківщині та наступальних дій на Бахмутському та інших напрямках. Також ішлося про забезпеченість військ озброєнням, боєприпасами та резервами. Було обговорено результативність застосування БпЛА українськими захисниками та боротьбу з дронами противника.

Крім того, Глава держави заслухав доповіді місцевих керівників СБУ щодо контррозвідувальної та контрдиверсійної діяльності в області, а також Національної поліції – щодо евакуації людей із небезпечних територій та ліквідації наслідків ворожих обстрілів.

Президент вручив державні нагороди військовослужбовцям, які відзначилися під час оборони Харківщини.

«Хочу подякувати вам за те, що ви щоденно бороните наші кордони, суверенітет, територіальну цілісність, а головне – наші українські сім’ї, нашу державу. Хочу побажати вам здоров’я, наснаги й лише перемоги. Щоб було здоров’я та міцність у ваших рідних і близьких, ваших дітей», – сказав Володимир Зеленський.