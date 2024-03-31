Президент відвідав відновлений центр соціально-психологічної реабілітації в Бородянці

Під час робочої поїздки до Київської області Президент України Володимир Зеленський відвідав відновлений Бородянський центр соціально-психологічної реабілітації, який російські окупанти вщент зруйнували в березні 2022 року.

Того ж року Глава держави передав на відновлення цього закладу премію в розмірі 100 тис. дол., яку отримав із присудженням медалі Свободи.

Володимир Зеленський оглянув секцію фізично-спортивної реабілітації, де розташовано масажні кабінети, кабінет лікаря та спортивний зал, центр психологічної реабілітації, кімнату ерго-, арт- та кріотерапії, а також кімнату віртуальної реальності й укриття.

Глава держави поспілкувався з одним із ветеранів, який проходить у центрі реабілітацію після важкого поранення, поцікавився умовами перебування та якістю послуг.

«Наші хлопці й дівчата, які приходять сюди, отримуватимуть фахову допомогу. Дуже приємно, що це сучасний центр. Команда працюватиме над тим, щоб тут після остаточного відкриття було більше фахівців. Це правильний початок і правильний сигнал для всіх областей – знаходити можливості, шукати гроші на реабілітацію», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що поряд із будівництвом центрів реабілітації також треба розширювати мережу відділень для відновлення ветеранів у обласних лікарнях.

«Це залежить не тільки від Міністерства ветеранів, а й від місцевої влади. І від Міністерства охорони здоров’я. Ми зустрічалися з Прем’єр-міністром, з міністром охорони здоров’я, вони створюють велику мережу в обласних лікарнях. Це швидше, ніж побудувати цілий центр. Сьогодні, у час війни, паралельний процес – це правильний підхід. При лікарнях треба це робити дуже швидко, тому що реабілітація потрібна зараз. Потрібно задіяти всі можливості, всю інфраструктуру і всі міністерства. Правильно, що всі разом це роблять», – наголосив Глава держави.

У центрі створено простір для психологічної, соціальної підтримки, фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів, їхніх сімей та родин загиблих захисників і захисниць. Психологи закладу супроводжуватимуть ветеранів у навчанні методів самодопомоги й першої психологічної допомоги у стресових ситуаціях. Також у центрі створено простір для освітніх заходів, тренінгів і досліджень щодо впровадження спеціальних підходів і нових стандартів для успішного повернення ветеранів до цивільного життя.

У закладі обладнано дев’ять готельних номерів для амбулаторного перебування. Програма реабілітації ветеранів безкоштовна завдяки залученню донорських коштів.

Планується, що за рік центр прийматиме в середньому понад дві тисячі ветеранів.

