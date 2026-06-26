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Участь Президента у заходах з нагоди Дня Конституції України
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Президент вніс до Верховної Ради законопроєкт про Український національний пантеон

28 червня 2026 року - 14:19

Президент вніс до Верховної Ради законопроєкт про Український національний пантеон

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про Український національний пантеон. Про це Глава держави сказав під час звернення з нагоди Дня Конституції у Києво-Печерській лаврі.

«Імена всіх героїв, які в різні століття та епохи боролися заради України, надихали Україну, будуть поєднані й назавжди вписані в нашу історію з великої літери, з великою повагою і увагою від держави – нашої держави, України, яка поважає себе, цінує своїх та захищає своє – своє – це дуже важливо, – своє право бути українцями», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що ніхто й ніколи не буде наказувати, як жити Україні, як говорити, кого нам любити, кому бути вдячними і яких героїв шанувати.

Український національний пантеон – загальнонаціональне місце пам’яті, де будуть вшановані найвидатніші українці, які зробили історичні внески у здобуття та відновлення незалежності, у державотворення та розбудову держави, захист її суверенітету та територіальної цілісності, формування української нації, війська, культури, мистецтва, науки, спорту, становлення літературної мови, розвитку громадянського суспільства і релігії.

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Участь Президента у заходах з нагоди Дня Конституції України

28 червня 2026 року - 13:16
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