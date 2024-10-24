Президент закликав працювати над Планом перемоги на рівні громад так само, як триває робота на рівні держави

Перемогти у війні можемо тільки в єдності й тільки разом. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на розширеному засіданні президії Конгресу місцевих та регіональних влад.

Глава держави представив План перемоги членам Конгресу та громадам.

«Наші люди – мільйони українців – роблять усе можливе, щоб держава вистояла у війні передусім і щоб українське суспільство було захищене від російських ударів. Але є речі, які можуть забезпечити тільки наші партнери. І саме це вказано в нашому Плані перемоги», – сказав Президент.

Він зазначив, що Кабінет Міністрів, Верховна Рада та Офіс Глави держави вже працюють на рівні команд із ключовими країнами, які мають потенціал для реалізації пунктів Плану. Зараз, за словами Володимира Зеленського, важливо залучити до цієї роботи й громади.

«Ми завжди працюємо з нашими партнерами на всіх рівнях – на найвищому й на рівні кожного серця, яке з Україною та справді хоче для нас миру, хоче для нас справедливості. ​З лідерами працюємо. Уряди та парламенти – це вже теж є. ​​Я прошу вас розпочати цю роботу, шановні наші громади, на рівні ваших зв’язків із регіонами інших держав, із громадами в країнах-партнерах», – наголосив він.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак акцентував, що саме План перемоги може стати основою консолідації не лише українського суспільства, а й союзників України.

«Його треба просувати ще більше. Зокрема, на місцевому рівні. Треба включати його у всі взаємодії наших регіонів і міст із містами, штатами, землями, провінціями та воєводствами країн-партнерів. Співпраця на цих рівнях має бути всеосяжною та динамічною. Хай люди говорять до людей», – наголосив очільник Офісу Глави держави.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що поширення інформації про План перемоги вже є складовою всіх міжнародних заходів. Зокрема, сьогодні Україна представила його на третьому парламентському саміті Кримської платформи для понад 70 делегацій.

«Ми зустріли широку підтримку й готовність долучатися до його втілення. І ці позиції віднайшли своє відображення в заяві, яка ухвалена учасниками цього саміту», – додав він.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль погодився з усіма озвученими ініціативами й запевнив, що уряд повністю підтримує шлях України до перемоги.

«Все, що необхідно для членства в НАТО, усі реформи, усі кроки уряд реалізовує. Ми готові також допомагати вам, де потрібно, на всіх рівнях із погляду контактів, із погляду комунікації, із погляду імплементації. Ключове питання сьогодні – це наша єдність», – підсумував він.

Участь у засіданні взяли близько 400 представників місцевих і регіональних органів влади, посли країн G7 та ЄС в Україні.