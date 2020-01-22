Президент заслухав міністра охорони здоров’я щодо ситуації з коронавірусом з Китаю та закликав покращити інформування громадян

Президент України Володимир Зеленський заслухав керівництво Міністерства охорони здоров’я щодо ситуації з коронавірусом, який розповсюджується з Китаю, та заходів, яких МОЗ вживає у зв’язку з цим.

Міністр Зоряна Скалецька повідомила, що наразі в Україні не зафіксовано зараження цим вірусом. Виявлені випадки, про які повідомляли ЗМІ, були звичайним грипом.

За словами міністра охорони здоров’я, постійно працює оперативний штаб з узгодження необхідних медичних та міжвідомчих дій.

МОЗ підготувало порядок реагування для лікарень і лікарів, служб, відповідальних за перетин кордону, та лабораторій.

«Сьогодні для всіх очевидні процедури в разі виявлення, необхідності лікування та діагностування. Є готовність в лабораторіях і по тест-системах для виявлення та виключення підозрілих випадків щодо того, стосуються вони чи ні китайського коронавірусу. Взаємодія з міжнародними організаціями, які моніторять на глобальному, міждержавному рівні, щоденна», – наголосила Зоряна Скалецька.

Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що налагоджена постійна оперативна комунікація з прикордонною службою, зокрема в аеропортах, підготовлено інструкцію, як реагувати й перевіряти пасажирів.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендувала запровадити температурний скринінг пасажирів після прибуття літаків і в разі виявлення осіб із симптомами недуги – перевіряти їх на віруси.

Через наявність у хвороби інкубаційного періоду проведена робота із сімейними лікарями – для моніторингу та вчасного реагування.

Віктор Ляшко також запевнив, що в Україні готові лікувати вірус, якщо його буде виявлено.

«Ті технології, які допомогли вилікувати людей в Китаї, застосовуються і в Україні. Наші інфекціоністи знають про них і готові ними скористатися. За допомогою таких же технологій вони лікують грипоподібні захворювання», – зазначив заступник міністра охорони здоров’я.

Президент наголосив на необхідності покращити інформування громадян та сформувати чіткі рекомендації.

«Треба посилити комунікацію. Люди її не бачать. У новинах нам повідомляють лише статистику – де й скільки випадків. Але не кажуть, що нам потрібно робити. Необхідно сформувати рекомендації першочергових дій, які необхідно робити людям навіть у разі буденного сезонного захворювання на ГРВІ», – підкреслив Глава держави.

Зокрема, слід нагадати про стандартні заходи для убезпечення від зимових хвороб, а також дати чіткі рекомендації уникати подорожей до певних країн.

Міністр Зоряна Скалецька зі свого боку зазначила: «Цей вірус вивчають фахівці ВООЗ. Тому щодня ми можемо отримувати інформацію про нові особливості реагування від ВООЗ, можуть бути нові рекомендації з лікування, виявлення тощо. Ми тримаємо руку на пульсі – інформуємо лікарів. Погоджуюся, що громадян також треба більше інформувати».

Президент запропонував укомплектувати в аеропорту «Бориспіль» медичний штаб або тимчасову службу.

Представники МОЗ додали, що нині розглядається також можливість створення спеціальної лабораторії для оперативного виявлення вірусів.