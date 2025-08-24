Президент зустрівся з делегацією міжнародної парламентської мережі United for Ukraine

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією міжнародної парламентської мережі United for Ukraine (U4U).

Глава держави подякував представникам United for Ukraine за постійну політичну підтримку України під час війни.

«Ми розраховуємо на вашу підтримку й після війни. Ми сподіваємося, що мир настане якомога швидше. Але не все залежить лише від нас, від Європи та України. Але в будь-якому разі нам потрібен справедливий і тривалий мир. Також ми будемо раді участі всіх ваших країн у відбудові нашої держави», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що єдиний голос і спільна позиція Європи зараз мають особливе значення. Володимир Зеленський подякував за підтримку України на шляху до членства у Європейському Союзі. Сторони обговорили механізми відкриття першого перемовного кластера цього року. Парламентарі наголосили, що Україна має стати членом Євросоюзу.

Серед ключових тем зустрічі – гарантії безпеки для України. Глава держави акцентував, що Україна спільно з партнерами в країнах Європи та у США працює над архітектурою гарантій безпеки. Володимир Зеленський відзначив важливість оборонної підтримки України, спільного виробництва зброї, зокрема дронів, обміну технологіями та гарантійних сил партнерів на землі, у повітрі та на морі.

Також обговорили результати зустрічі Президента України та інших європейських лідерів із Президентом Сполучених Штатів Америки у Вашингтоні. Глава держави зазначив, що Україна готова до різних форматів переговорів для досягнення миру як у двосторонньому, так і в тристоронньому форматі на рівні лідерів України, США та Росії.

Крім того, ішлося про механізми використання заморожених російських активів для відбудови України.

У зустрічі взяли участь представники парламентів Австрії, Албанії, Бельгії, Болгарії, Великої Британії, Естонії, Ірландії, Іспанії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Молдови, Німеччини, Польщі, Словаччини, Угорщини, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії, Швеції та Європейського парламенту.