Президент зустрівся з головою групи Європейського парламенту «Європейська народна партія»

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Європейської народної партії, головою групи Європейського парламенту «Європейська народна партія» Манфредом Вебером, який перебуває з візитом у нашій країні.

Глава держави подякував групі «Європейська народна партія» та всьому Європарламенту за лідерство в підтримці України із самого початку повномасштабної агресії РФ.

Під час зустрічі сторони обмінялися думками щодо очікувань від цьогорічних виборів до Європейського парламенту, які відбудуться в червні. Володимир Зеленський висловив сподівання, що Україна матиме високий рівень підтримки від Європейського Союзу і після виборів.

Зі свого боку Манфред Вебер наголосив, що Україна може повністю розраховувати на підтримку представників Європейської народної партії на різних рівнях, зокрема в комунікації з іноземними лідерами.

Окрему увагу співрозмовники приділили безпековій ситуації в Україні.

«Особливо вдячні нашим партнерам за системи протиповітряної та протиракетної оборони. Вони не лише захищають життя, а й дають Україні змогу розвивати власну економіку», – зазначив Володимир Зеленський.

Під час розмови Глава держави поінформував лідера Європейської народної партії щодо очікувань України від найближчого засідання Європейської ради.

«Розраховуємо на розблокування 50 мільярдів євро допомоги нашій державі з боку ЄС на спеціальному засіданні Європейської ради 1 лютого», – зазначив Президент.

Сторони також докладно обговорили поступ України на євроінтеграційному шляху.